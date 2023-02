Travolto dalla plastica, gravissimo 32enne

Grave infortunio sul lavoro ieri mattina alle 7 nell’azienda ‘Cartenplast’ in via Roma Nord a Vezzano. Un operaio di 32 anni, residente nel comune di Vezzano, è stato urgentemente portato in ospedale in codice rosso. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, è rimasto seriamente ferito mentre stava movimentando un transpallet durante l’operazione di messa a posto di materiale. L’uomo è stato parzialmente investito da un sacco contenente della plastica. Nessuno avrebbe assistito all’incidente avvenuto nell’azienda che si occupa della produzione di film in polietilene per imballaggi.

È stata attivata la centrale operativa del 118 che ha inviato a Vezzano un’ambulanza della Croce Rossa di Quattro Castella e il personale dell’automedica. L’uomo, dopo le prime terapie, è stato accompagnato al Santa Maria Nuova. Le sue condizioni sono giudicate gravi. Il 32enne è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.

In via Roma Nord ieri è intervenuto il personale dell’Ausl del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro di Reggio per compiere gli accertamenti e cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio, l’ennesimo che si registra nella nostra provincia.

"Abbiamo subito chiamato il 118 – dicono dall’azienda – per i soccorsi al ragazzo. Sono arrivati i carabinieri e il personale dell’Ausl che hanno eseguito un sopralluogo. Sono in corso gli accertamenti". Il 32enne ferito non è un dipendente della Cartenplast: operava nell’azienda con un contratto di un’agenzia interinale.

Matteo Barca