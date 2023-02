Travolto e straziato dalle auto a 22 anni

Un incidente stradale dettato molto probabilmente da un comportamento incauto della vittima, quello accaduto ieri notte in via Leonardo da Vinci, a Cadelbosco Sopra, al confine con il paese di Santa Vittoria di Gualtieri. Forse la disperazione degli ultimi, alla base dell’investimento di un pedone, che si sarebbe gettato – stando alle testimonianze raccolte – volontariamente verso la strada, nel momento in cui erano in transito diversi veicoli, sull’ex Statale 63.

L’allarme è scattato l’altra sera, poco prima della mezzanotte. Sul rettilineo fuori dal centro abitato, in quel tratto senza illuminazione, un’autovettura ha travolto il giovane a piedi – un 22enne originario del Bangladesh, con domicilio nel Napoletano ma di fatto senza fissa dimora – il quale, una volta sull’asfalto, è stato travolto da un’altra vettura.

I conducenti di un paio di veicoli, appena prima, erano riusciti a evitare l’investimento. Ma non è stato lo stesso alcuni istanti dopo: il conducente della vettura che per prima ha urtato il pedone non si è fermato subito: forse in preda al panico, si è allontanato in fretta, salvo poi presentarsi spontaneamente in una caserma dei carabinieri del Bolognese, raccontando quanto accaduto, proprio mentre erano state avviate indagini dei carabinieri di Poviglio e della compagnia di Guastalla per risalire all’automobilista.

Si è invece fermato subito il conducente della vettura transitata sopra al corpo del ragazzo, raccontando poi di non aver visto nessuno ostacolo davanti, ma accorgendosi di aver travolto qualcosa. Quando si è fermato tutto è stato chiaro. Si è messa in moto la macchina dei soccorsi con l’arrivo dell’ambulanza della Croce rossa di Guastalla e del personale dell’automedica. Per il ragazzo non c’era nulla da fare. I soccorritori si sono trovati di fronte a una scena terribile, con il corpo straziato dagli investimenti. Il giovane era anche privo di indumenti.

I abiti, insieme a telefonino e documenti (che hanno permesso di identificare subito la vittima), sono stati rinvenuti nell’ampio piazzale antistante un bar, che a quell’ora era chiuso. I testimoni avrebbero notato quel giovane cercare di gettarsi verso le auto in transito, alcuni istanti prima di essere travolto. Il corpo, come da prassi, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Antonio Lecci