Travolto e ucciso dall’amico. È già scontro sulle perizie

I loro destini si incrociarono tragicamente sulla strada. Erano conoscenti di lunga data, ma uno di loro, che oggi ha 76 anni, travolse con la macchina l’altro, Virginio Rabitti, 78enne titolare di un’azienda agricola in pensione, causandone la morte. Per l’incidente, avvenuto il 29 giugno 2022 in via Anna Frank a Gavasseto, vicino alla casa della vittima, ora il 76enne è imputato per omicidio stradale: nel processo con rito ordinario, che si è aperto ieri davanti al giudice Giovanni Ghini, si profila uno scontro tra consulenti tecnici. Secondo la ricostruzione del pm Valentina Salvi, il 76enne "non ha mantenuto il controllo della sua Renault Arkana e ha omesso le condizioni di sicurezza per fare le manovre per fermarsi di fronte agli ostacoli prevedibili entro i limiti del suo campo di visibilità". Poi "non ha permesso alla vittima, che aveva già iniziato ad attraversare la strada, di raggiungere il lato opposto in sicurezza" e "non ha osservato il limite di velocità dei 50". Il conducente, percorrendo via Frank verso Scandiano, all’altezza dell’intersezione con via Piranesi, "investì l’uomo che, attraversando la strada da destra verso sinistra rispetto alla direzione dell’auto, fu sbalzato in aria e cadde a terra". Il pm Salvi ha nominato come consulente l’ingegnere Davide Manfredi, secondo il quale il conducente andava a velocità elevata, non aveva problemi di visibilità, mentre il pedone era già uscito dalla carreggiata di via Frank e aveva quasi raggiunto l’accesso alla zona industriale. Ricostruzione abbracciata dall’avvocato Marcello Fornaciari che tutela le parti offese, cioè la moglie e le tre figlie della vittima, che stanno agendo in sede civile. La difesa, affidata all’avvocato Vittorio Spagni, ha incaricato l’ingegner Santo Cavallo, dissente su vari punti. Ad esempio a distanza. "Secondo il consulente del pm, l’automobilista avrebbe dovuto vedere dalla distanza di ben 130 metri, il pedone che stava attraversando - spiega l’avvocato Spagni -. Abbiamo fatto una simulazione: èimpossibile". I segni di frenata per terra: "Da un controllo fatto su google, abbiamo verificato che erano preesistenti all’incidente". Le visibilità: "Quando ha attraversato, il pedone era abbagliato dal sole". Non solo: "Secondo il codice della strada, prima di attraversare in un punto senza strisce, avrebbe dovuto accertarsi che la carreggiata era libera". Un teste della difesa "dirà che lui sarebbe stato solito attraversare senza guardare". Si proseguirà in maggio.

Alessandra Codeluppi