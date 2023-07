Travolto e ucciso. La commozione dei colleghi

L’incidente costato la vita a Loris Forghieri è accaduto nel tardo pomeriggio del 24 giugno, mentre la vittima era impegnato in uno dei suoi soliti giretti in bicicletta nella Bassa. Era arrivato alle porte di Reggiolo, in viale Bandini, quando era stato urtato da un’autovettura, una Ford Focus condotta dal giovane di 26 anni, il quale non si era fermato a prestare soccorso. Era stato un giovane agricoltore, che seguiva con un trattore, a fermarsi per primo, raggiunto pochi istanti dopo da una coppia che aveva poi allertato i soccorsi sanitari. Erano arrivati l’ambulanza della Croce rossa di Reggiolo, l’autoinfermieristica di Guastalla, l’automedica di Correggio, oltre al personale dell’elisoccorso di Parma. A lungo, a bordo dell’ambulanza, erano state prestate le prime importanti cure al ciclista, di 48 anni, abitante a Campagnola, che da subito aveva perso i sensi a causa del violentissimo trauma cranico. In quei momenti era di passaggio un ispettore della polizia stradale di Guastalla, fuori servizio: era stato lui ad avviare i primi accertamenti, riuscendo anche a recuperare un pezzo dello specchietto retrovisore della vettura coinvolta nell’incidente e che poi si era allontanata in fretta. In condizioni disperate, Loris Forghieri era stato portato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma e ricoverato in rianimazione. Il giorno dopo era avvenuto il decesso, coi familiari che al termine del "periodo di osservazione clinica", hanno dato il consenso per l’espianto degli organi. Insieme a carabinieri e polizia locale, la Polstrada aveva subito avviato le indagini per risalire al conducente della vettura "pirata". Quando ormai attorno a lui si stava stringendo il cerchio, lo stesso 26enne aveva deciso di presentarsi spontaneamente ai carabinieri di Fabbrico, probabilmente consapevole che se fosse stato rintracciato in modo autonomo dalle forze dell’ordine la situazione giudiziaria, per lui, sarebbe stata ancora più grave. Loris Forghieri lavorava alla ditta Seat di Campagnola. Nel giorno del funerali, in paese, c’era una folta rappresentanza di colleghi di lavoro: "Questa scomparsa porta via un amico per alcuni, ma sicuramente un grandissimo collega per tutti noi, affidabile, disponibile, sempre presente". E ancora: "Resterai nei nostri cuori e qualcuno su questa terra potrà continuare a vivere grazie alla tua immensa generosità". Frasi diffuse dai colleghi di lavoro attraverso manifesti funebri fatti affiggere in paese. Forte anche il cordoglio manifestato ai genitori Gianni (conosciuto per l’attività di meccanico di biciclette) e Luisa (presidente della locale sezione dell’Avis, impegnata nel volontariato). Molti gli amici che hanno voluto manifestare solidarietà e affetto ai genitori in lutto: "Gianni e Luisa sono persone generose e solidali. Le crediamo capaci di perdonare la persona che ha provocato l’incidente. Ma lui doveva fermarsi, non scappare…", il commento di alcuni di loro ai funerali.

Antonio Lecci