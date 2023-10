Travolto e ucciso da un ubriaco: lacrime e preghiere per l’addio a Emanuele Iori. Video

Albinea (Reggio Emilia), 25 ottobre 2023 – Una folla commossa questa mattina ha partecipato ad Albinea ai funerali del 42enne Emanuele Iori, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto sabato mattina in via Tassoni nella zona di Canali. Iori, padre di famiglia residente ad Albinea, era deceduto in uno scontro frontale tra il suo scooter e un’auto guidata da un ragazzo di 20 anni, risultato positivo agli esami che rilevano l’uso di bevande alcoliche e in prima battuta pure all’uso di sostanze stupefacenti.

Emanuele Iori: folla al funrale

Il giovane automobilista, arrestato per il reato di omicidio stradale aggravato e inizialmente portato in carcere, è finito ai domiciliari. Tantissime persone oggi hanno partecipato nella chiesa di San Gaetano di Albinea all’ultimo addio a Iori, dipendente del Conad Primavera di Reggio.

Tutti i posti disponibili erano occupati e tantissime persone sono rimaste all’esterno dell’edificio sacro. La messa funebre è stata celebrata dal parroco don Pietro Paterlini assieme a una decina di sacerdoti e diaconi.

Durante le preghiere dei fedeli sono intervenuti gli amici del 42enne e anche la moglie e il figlio di Emanuele, padre di due giovani figli. Tante lacrime e applausi hanno accompagnato le esequie in un clima di profondo dolore. La salma è stata poi trasferita al cimitero di Montericco.

Emanuele ‘Manu’ Iori, grande appassionato di podismo e presepi, lascia nel lutto la moglie Cecilia, i figli Manuel e Francesca, i genitori Liliana e Gastone, la sorella Elena con Federico e gli altri parenti.