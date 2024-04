Tre Allegri Ragazzi Morti. Che festa al Fuori Orario

Si festeggiano i trent’anni di carriera dei Tre Allegri Ragazzi Morti, con un tour che coinvolge anche il Fuori Orario, a Taneto di Gattatico, dove il gruppo mascherato del cantante disegnatore Davide Toffolo è atteso martedì 30 aprile dalle 21,30, nella serata prefestiva, alla vigilia del Primo Maggio.

La band ha appena pubblicato ’Garage Pordenone’ decimo album del trio, dodici nuove canzoni che celebrano la musica e la storia di un gruppo che ha saputo sintetizzare rock e fumetto, divenendo un punto di riferimento per la scena musicale indipendente.

Il nome dell’album richiama dal passato la leggendaria Rock City friulana degli anni Ottanta, da cui la band proviene, celebrando la poetica nata in uno dei centri artisticamente più prolifici e attivi della provincia italiana. Un album contemporaneo, lontano dalle nostalgie e che guarda al futuro della band, che festeggia con un anno di concerti ed eventi speciali. Conosciuti per le performance mascherate e per i live di rock essenziale, "Tre Allegri Ragazzi Morti" sono considerati uno dei pilastri della scena rock alternativa italiana fin dalla loro formazione, nel 1994.

Nata sotto la guida del fumettista Davide Toffolo, la band è formata dal batterista e membro originario Luca Masseroni e dal bassista Enrico Molteni, aggiuntosi per il primo album ufficiale "Piccolo intervento a vivo" (1997 BMG/Ricordi), preceduto dagli auto-prodotti su audiocassetta "Mondo naïf" (1994), "Allegro pogo morto" (1995) e "Si parte" (1996). Nel 2021 Toffolo ha partecipato al festival di Sanremo, ospite degli Extraliscio.

Antonio Lecci