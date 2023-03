Tre anni di Covid "A Reggio 1.855 morti Le mascherine? I fragili le mettano"

di Stefano Chiossi Marco Massari, direttore del reparto di Malattie Infettive, sono passati tre anni dall’arrivo del Covid nelle nostre vite. "E i numeri purtroppo testimoniano l’impatto avuto: da inizio epidemia in tutta la provincia abbiamo avuto 245mila positivi con 1.855 decessi". Ma il peggio è alle spalle? "Se guardiamo i dati attuali sì. Anche a Reggio abbiamo avuto un netto calo dei ricoveri Covid: a gennaio erano circa un centinaio; ora sono meno di 30. Se allarghiamo il discorso a inizio 2022, ne avevamo oltre 200. Possiamo dire che la situazione è del tutto tranquilla". Eppure si continua a morire per il virus. "Vero, ma negli ultimi 20 giorni abbiamo avuto ‘solo’ 3 decessi. In ogni caso i morti ci saranno sempre vista la diffusione della malattia. Ma sono del tutto diversi dalla prima fase pandemica: in quel caso, assistevamo alla vera polmonite Covid che procurava insufficienza respiratoria; ora si tratta di persone a cui il virus ha alterato un equilibro già di per sé molto precario". Vaccini, immunità di gregge o comportamenti virtuosi: cosa ha inciso di più nella lotta alla malattia? "I primi due aspetti hanno creato un vero muro immunitario. Più o meno tutti si sono vaccinati,...