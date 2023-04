Tre anni di stalking al bar Non potrà più avvicinarsi

Quando il cliente di un bar diventa un vero e proprio ’incubo’ per una coppia di baristi. Accade a Cadelbosco Sopra, dove un uomo di 28 anni, residente in paese, non solo è stato denunciato per atti persecutori, ma è stato colpito pure da provvedimento giudiziario con divieto assoluto di avvicinamento ai due baristi, ai luoghi da loro frequentati, e con divieto di comunicare con loro, con qualunque mezzo. Il 28enne, denunciato dai carabinieri di Cadelbosco Sopra ai quali i coniugi titolari del bar si erano rivolti di fronte alle continue minacce e atteggiamenti violenti del giovane cliente, avrebbe più volte minacciato e molestato i baristi, costringendoli perfino a cambiare orari di lavoro, potenziare il sistema di videosorveglianza, chiedendo talvolta ai clienti di attenderli la sera, all’ora di chiusura, per non restare da soli.

Il giovane, quasi ogni giorno, si sarebbe presentato la bar e, in stato di ebbrezza alcolica, avrebbe minacciato i baristi: "Ti spacco la faccia", "ti prendo a schiaffi" "ti ammazzo", "do fuoco al locale"... E in un caso, quando ha rifiutato di servire alcolici al giovane già ebbro, il barista era stato colpito con un pugno al volto, arrivando anche a lanci di bottiglie di birra e dispetti vari, tra cui spargere i propri ’bisogni’ sul pavimento della toilette. Esasperati da questa situazione, ben nota in paese, i gestori hanno deciso di sporgere formale querela, che ha dato il via alle indagini e ai provvedimenti giudiziari. Sperando possano restituire serenità ai gestori del bar e alla loro clientela.

Antonio Lecci