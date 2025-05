Tre auto nello schianto, paura e feriti. Grossi disagi al traffico della Bassa

Uno schianto fra tre veicoli ha provocato disagi al traffico, ieri pomeriggio sull’ex Statale 358 che collega Cadelbosco Sopra a Castelnovo Sotto. Uno schianto avvenuto verso le 15,30 con il ferimento di tre persone, per fortuna nessuna di loro in pericolo di vita.

Ma la dinamica dell’incidente ha fatto mobilitare da subito i soccorsi in modo massiccio, con intervento dell’ambulanza della Pubblica assistenza, l’elisoccorso di Parma, vigili del fuoco e la polizia stradale del distaccamento di Guastalla. I primi accertamenti sanitari hanno escluso lesioni a organi vitali per le persone coinvolte nello schianto. I tre feriti sono stati visitati dal personale dell’elisoccorso per poi essere accompagnati in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio.

Lo stesso tratto di ex Statale 358 era stato teatro di un altro incidente, stavolta tra auto e moto, pochi giorni fa, con una coppia di centauri ferita in modo grave. E verso le 12 di ieri altro incidente, che ha coinvolto un 25enne abitante a Reggiolo, finito fuori strada al volante di una Fiat Punto, in via Tullie a Moglia di Mantova. Lui se l’è cavata con ferite lievi, mentre la ragazza ventenne che era al suo fianco è stata portata in elicottero in ospedale a Brescia, con ferite giudicate molto più gravi.

a. le.