Tre borse di studio in ricordo di Russo

Sono state assegnate domenica, in occasione del pranzo sociale del Luzzara Calcio, tre borse di studio in memoria dello studenteatleta Giuseppe Russo, il ragazzo suzzarese di 13 anni, stroncato nel sonno da un malore improvviso nel 2020. L’iniziativa fa parte del progetto "LuzzaraCalcioNext, uniti per il prossimo", dedicato a iniziative a scopo sociale. "La forza d’animo che ha mostrato in questi anni la famiglia del ’nostro’ atleta Giuseppe Russo – commentano dall’associazione sportiva – è stata per noi un insegnamento da non dimenticare, ma da cui trarre esempio e tramandare".

La borsa di studio consiste in 300 euro assegnati valutando frequenza agli allenamenti. andamento scolastico, impegno profuso nell’attività sportiva e nelle relazioni interpersonali sul terreno di gioco, assenza di provvedimenti disciplinari. Dunque un invito ai giovani calciatori a essere rispettosi degli altri e delle regole, sia in campo sia a scuola e nella vita di tutti i giorni.

Alla presenza del vicesindaco luzzarese, Nicola Vezzani, del presidente del Luzzara Calcio, Roberto Meneghinello, del vicepresidente Corrado Tirelli, sono stati premiati tre atleti rossoblù iscritti alla categoria Giovanissimi 2008: Tommaso Cicinelli, Andrea Veneri e Lazzaro Glielmi.