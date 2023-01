"Tre bus fuori strada con le strade innevate"

Le strade di montagna innevate necessitano di maggiore attenzione da parte di Seta, secondo i sindacati, per non mettere a rischio conducenti e gli utenti del servizio trasporto. "Nei giorni scorsi sulle linee montane percorse dagli autobus si sono registrati, a seguito della nevicata che ha interessato le montagne reggiane, alcuni casi, almeno tre segnalati ai sindacati, di autobus usciti fuori dall’alveo stradale, alcuni dei quali hanno riportato danni, con inevitabili ritardi e soppressioni dei servizi, come avvenuto sulla linea di Quara di Toano con conseguente aumento dei rischi sia per gli operatori di esercizio che per i passeggeri trasportati".

E’ la prima considerazione dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl Uilt, Uil Ugl e Faisa Cisal in merito alla situazione dei mezzi e delle tratte montane in questo periodo in cui le condizioni climatiche si riverberano direttamente sulla qualità dei trasporti. Questo è accaduto lunedì scorso a seguito dell’abbondante nevicata che si è verificata nella notte precedente: tutto il traffico stradale ha incontrato difficoltà di circolazione a causa della neve, nonostante l’intervento degli spazzaneve, molti i ritardi nel trasporto scolastico compresi gli studenti della scuola media di Toano che viaggiavano sull’autobus uscito di strada a Quara arrestandosi sulla cunetta. Per fortuna nessun danno all’autista e trasportati.

"Ci teniamo ad evidenziare - aggiungono i sindacati -, come già segnalato, che alcune scelte aziendali compiute da Seta, e da noi già giudicate quantomeno discutibili, stanno producendo purtroppo effetti non sperati, ma facilmente prevedibili. E’ inoltre evidente che la mancata accurata formazione dei giovani autisti sulle linee montane si aggiunge ai problemi dettati dal contesto della viabilità. Guidare un autobus in montagna con il manto stradale innevato non è facile ed è molto diverso che guidarlo sulle strade di città. Chiediamo all’Azienda di cambiare rapidamente strategia e di adottare misure efficaci di contenimento del rischio, sia per i conducenti che per i trasportati". Queste sono le conclusioni unanimi dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil Ugl e Faisa Cisal.

Settimo Baisi