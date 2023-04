Tre candidati Chi sarà Peppone?

Tre liste in campo a Brescello per il voto comunale di metà maggio. Il sindaco in carica, Elena Benassi, alla guida del gruppo "Brescello che vogliamo", dopo qualche iniziale titubanza manifestata durante il mandato, alla fine ha deciso di ricandidarsi per un governo bis del paese di Peppone e don Camillo, puntando alla "continuità delle opere intraprese e dell’attività avviata negli ultimi cinque anni". E’ una novità per Brescello, ma non per il mondo politico della Bassa Reggiana, la candidatura di Carlo Fiumicino per la lista civica "Brescello Cambia!", appoggiata dal Partito democratica ma senza stemmi di partito nel suo simbolo. Fiumicino, da alcuni anni residente a Brescello, è già stato impegnato in politica a Guastalla, come assessore e poi candidato sindaco, sconfitto però nella tornata elettorale del 2009, entrando in municipio come consigliere comunale di opposizione. Negli ultimi anni a Brescello si è occupato soprattutto di organizzazione di eventi turistici, ricreativi e anche tradizione religiosa, come il gemellaggio con Nola attraverso la storica Festa dei Gigli, portata anche nel paese reggiano, collegato al Cristo Parlante brescellese, tante volte apparso nei film di Peppone e don Camillo.

E’ attesa anche la discesa in campo della lista civica guidata da Catia Silva, da quattro mandati impegnata nella politica locale, appoggiata (ma pare senza simboli di partito) da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Una coalizione di centrodestra appoggiata pure dal movimento Onestà Civile, che nelle ultime elezioni comunali aveva visto Luciano Conforti come candidato sindaco, restando però sempre all’opposizione in consiglio comunale, ma con una intensa attività di "vigilanza" sulla cura e la manutenzione degli spazi pubblici del territorio.

a.le.

Nelle foto, dall’alto: Elena Benassi, Carlo Fiumicino e Catia Silva