Tre cantieri per migliorare la viabilità cittadina. Più sicurezza al plesso scolastico di via Spallanzani

Tre cantieri sono previsti dai prossimi giorni a Novellara, nella zona sud, per migliorare viabilità e vivibilità in alcuni quartieri. Tra via Togliatti e via Spallanzani è prevista la messa in sicurezza dell’incrocio, in prossimità del plesso scolastico, attraverso un piccolo dosso, la riqualificazione della pista ciclo-pedonale che porta in via Costituzione e l’installazione di paletti a protezione delle isole pedonali che si ricaveranno dalla riduzione della carreggiata stradale su via Spallanzani.

Tra il Laboratorio Armonia e via Alpi sarà invece realizzata una pista polivalente all’aperto da usare anche per basket, pallavolo e altri sport. Lo spazio sarà a disposizione dei residenti e dei frequentatori del nuovo centro sociale polifunzionale di via Nilde Iotti, inaugurato a febbraio, che ospita i servizi educativi del Comune dedicati principalmente ai giovani e alle associazioni attive sul territorio. Con un terzo cantiere, in questo caso mobile, in strada Cartoccio si provvederà alla fresatura e al rifacimento del manto stradale e al ripristino della banchina di questa arteria ad elevato transito dei veicoli, che unisce il centro cittadino novellarese alla zona industriale. Al termine dei lavori, lungo tutta la lunghezza di strada Cartoccio, si prevede pure il rifacimento della segnaletica verticale.