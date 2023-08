Tre casi di Covid asintomatici a Boretto, alla Casa di Riposo

Il virus del Covid non risulta affatto debellato. Ci sono zone in cui non mancano segnalazioni di nuovi contagi, per fortuna senza emergenze, senza ricoveri ospedalieri e senza sintomi preoccupanti. A Boretto tre casi sono stati individuati alla casa di riposo comunale. E’ emerso grazie a esami a cui è stato sottoposto un anziano ospite durante il ricovero all’ospedale di Guastalla.

Come da prassi è stato avviato il protocollo Covid, con tamponi a tutti gli ospiti della struttura protetta del paese. Sono emersi almeno altri tre casi, asintomatici, subito isolati dal resto degli ospiti. Che la situazione non sia grave lo si capisce dal fatto che le visite dei famigliari agli ospiti continuano regolarmente "anche se con alcune precauzioni per le quali il gestore Aurora Domus si è già coordinato con l’Asl del distretto di Guastalla".

"La situazione è sotto controllo – si legge in un messaggio che il Comune ha affidato alla propria pagina social – anche se occorre constatare come questo tremendo virus, di cui ormai si parla poco, sia ancora in circolazione e costringa a mantenere alta l’attenzione soprattutto per proteggere le persone fragili".

a.le.