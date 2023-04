Tre chili di droga in casa La polizia arresta 27enne

Con l’hashish addosso e un ingente quantitativo anche a casa. Oltre a un consistente ammontare di denaro contante. Per questi motivi, un giovane di 27 anni, di origine nigeriana ma nato a Reggio e residente in città, è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Una volante della polizia, lo ha notato intorno alla mezzanotte tra giovedì e venerdì mentre si trovava al parcheggio del polo scolastico di via Makallè con fare sospetto. Agli agenti che lo hanno fermato, che gli chiedevano spiegazione sul perché si trovasse in un parcheggio poco illuminato e non frequentato a quell’ora, il giovane si è mostrato nervoso e agitato. Tuttavia collaborativo. Ha immediatamente consegnato la droga che aveva addosso, circa 53 grammi di hashish, oltre a 490 euro in contanti arrotolati e legati da un elastico con un foglietto di carta con scritta la cifra ricevuta e una sigla; oltre a un telefonino che però non poteva avere in quanto destinatario di un avviso orale del questore, che imponeva il divieto di possedere o utilizzarlo in qualsiasi circostanza. Device che, per tutta la durata dell’attività delle forze dell’ordine, non ha cessato di ricevere messaggi o telefonate, segno che il ragazzo potesse aver appuntamento con qualche cliente. Nella sua abitazione, in centro a Reggio, il resto: 3 chili tra marijuana e hashish e circa 2.400 euro in contanti oltre al classico kit per confezionare le dosi. Sulla droga – divisa in maniera ordinata – vi erano segni di riconoscimento in relazione alla qualità della sostanza, definite in modo particolare: ‘strawberry’ o ‘cheescake’. Il giovane, che svolge saltuariamente l’attività di aiuto elettricista, difeso di fiducia dall’avvocato Carmen Pisanello, ha fornito la sua versione dei fatti al giudice Sarah Iusto, scusandosi per l’accaduto. Il pm ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere, accolta dal gip. L’avvocato, oltre a un termine a difesa, aveva chiesto una misura meno afflittiva (domiciliari o l’obbligo di firma).

Nicola Bonafini