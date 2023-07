Tre chili di droga in casa Patteggia 2 anni e 10 mesi

Ha patteggiato 2 anni e 10 mesi un 27enne di origine nigeriana, ma nato a Reggio e residente in città, che era stato arrestato il 21 aprile dopo essere stato trovato con tre chili di droga in casa tra hashish e marijuana.

La pena, che tiene conto della messa in continuazione con un altro precedente specifico risalente al 2021, è stata concordata davanti al giudice Sarah Iusto.

L’accordo è stato raggiunto ieri tra l’avvocato difensore Maria Elena Gualandri e il pm Giulia Stignani.

Il giovane, ora sottoposto ai domiciliari, era stato arrestato dalla polizia di Stato: dapprima, intorno alla mezzanotte tra il 20 e il 21 aprile, era stato notato nel parcheggio del polo scolastico di via Makallè, dove aveva spontaneamente consegnato 53 grammi di hashish, 490 euro e un telefonino che non avrebbe dovuto avere, in quanto destinatario di un avviso orale del questore che glielo vietava. A casa sua, c’era il grosso del malloppo: il resto dello stupefacente, altri 2.400 euro e oggetti per confezionare droga.

al.cod.