Tre ciclisti soccorsi a Bassa: giornata nera sulle strade

Soccorsi mobilitati per incidenti in cui sono rimasti coinvolti dei ciclisti. Nella tarda mattinata di ieri in via don Alai a Campagnola un ciclista è stato urtato da un’autovettura, rendendo necessario l’intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Fabbrico, raggiunta anche dal personale dell’autoinfermieristica di Correggio. Il ciclista, dopo le prime cure, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, non in pericolo di vita. Rilievi eseguiti dalla polizia locale della Pianura Reggiana. L’altra sera, invece, si era temuto il peggio per un simile incidente, accaduto in via De Nicola a Novellara. Ad avere la peggio è stato il ciclista, G.T., di 26 anni, abitante in loco: inizialmente le sue condizioni apparivano serie, poi per fortuna ha dato segni di ripresa. E’ stato raggiunto da ambulanza e automedica per poi essere trasportato al pronto soccorso di Guastalla. Illeso il conducente dell’auto, G.C., di 64 anni. Rilievi eseguiti dalla polizia locale della Bassa Reggiana.