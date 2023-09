Tre classi delle medie a scuola nei container

Lezioni al via oggi anche alla scuola media Vallisneri di Arceto con tre classi che saranno trasferite in moduli prefabbricati per consentire i lavori di miglioramento sismico. Una novità certamente importante per gli studenti coinvolti. Non sono mancate le preoccupazioni di alcuni genitori. Il Comune di Scandiano, da noi interpellato, ha però garantito che è tutto pronto per accogliere i ragazzi. "Si sta predisponendo il cantiere – annuncia l’assessore ai lavori pubblici Claudio Pedroni –. Con l’istituto scolastico abbiamo concordato di spostare tre classi. Non sono state individuate altre strutture e abbiamo dunque scelto i moduli prefabbricati ad uso scolastico temporaneo. Saranno dotati di servizi igienici, riscaldamento, energia elettrica e ci sarà il collegamento informatico. E’ stato anche individuato un percorso di sicurezza. I tre moduli sono stati collocati nel parcheggio della zona sportiva, a 150-200 metri di distanza dalla scuola. Non è stato possibile effettuare i lavori in estate in quanto il tempo d’esecuzione è superiore". L’operazione, come già annunciato in agosto, prevede una spesa di 750mila euro, compiuta dal Comune di Scandiano nell’ambito di un programma complessivo di adeguamento strutturale degli edifici scolastici. La scuola sarà dotata di rinforzi strutturali esterni in acciaio per migliorare la sicurezza complessiva dell’edificio. "I moduli – assicura l’assessore Pedroni – sono già pronti per ospitare gli studenti. Stiamo procedendo in accordo con la direzione scolastica. Sono stati intanto predisposti i banchi e svolte le pulizie. Saranno realizzati lavori molto importanti e complessi. Sono stati appaltati ed è stata individuata la ditta". I lavori saranno eseguiti principalmente all’esterno con elementi studiati appositamente per la resistenza nei confronti delle azioni sismiche. La durata prevista del cantiere è di circa sei mesi. Il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti in agosto aveva spiegato che sarà concretizzato un intervento nell’ottica di "investire sul miglioramento strutturale del patrimonio pubblico, in particolare sugli edifici scolastici. Gli investimenti nella sicurezza di bambini e ragazzi rappresentano per noi una vera e propria priorità del mandato amministrativo".

Matteo Barca