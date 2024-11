Tre computer in dono alla Croce Rossa

La onlus Credere per Vedere ha donato tre computer alla Croce Rossa di Quattro Castella grazie al Progetto Dejavu - Laboratorio di Riciclo e Terapia Occupazionale . "I computer completamente ricondizionati e resi nuovamente operativi, sono il risultato del lavoro congiunto dei volontari della nostra associazione insieme agli amici del Centro socio-riabilitativo Zorella di Puianello: Lollo, Luca, Mirko, Massimo, Cesare e Giorgia, presenti durante il momento della donazione – spiegano da Credere per Vedere –. I pc andranno a potenziare le attività amministrative e operative della Cri, rendendo il loro lavoro quotidiano ancora più efficiente e funzionale".

Presenti al momento della donazione il vicesindaco Luca Spagni, il presidente della Croce Rossa Marco Bertolotti e il consigliere Paolo Arlotti, per essere stati presenti durante il momento della donazione. "Per noi - concludono dalla onlus - è stato davvero un onore poter sostenere la Cri di Quattro Castella e i loro meravigliosi volontari, contribuendo a supportare con i nostri computer, una realtà così preziosa per la comunità". La cerimonia si è conclusa con un buffet a cura dei cuochi volontari Valeria e Oscar.