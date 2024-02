Tre concerti a Berlino poi il tour estivo in Italia

Arriva un tour estivo dei Cccp in Italia, l’estate prossima. Lo hanno annunciato Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni alla presentazione dell’album live ‘Altro Che Nuovo Nuovo’, in uscita il 23 febbraio, che contiene la registrazione ritrovata del primo concerto della punk band, datato 3 giugno 1983 alla palestra Galileo di Reggio, oltre a tre brani inediti. D’altra parte "I Cccp sono la storia di un palcoscenico, non di un album", dichiara Lindo Ferretti, tenendo le fila di un discorso che proprio nella dimensione dal vivo ha il suo focus, se pensiamo che subito dopo il rilascio nei negozi e negli store digitali del nuovo live album, la band reggiana sarà protagonista di tre concerti a Berlino, il 24, 25 e 26 febbraio, ‘Cccp in Dddr’ (sold out). "Ho garantito alle persone che mi vogliono più bene che i Cccp non sarebbero mai e poi mai tornati sul palco, invece... – sorride ironico Lindo – E presento un disco che non ho ancora ascoltato. Sono passati 40 anni, eppure è incredibile ritrovare le stesse cose con una forza, davvero inimmaginabile a priori". Svela, Ferretti, che una delle ragioni che lo hanno spinto a tornare a cantare dal vivo è la reazione del loro pubblico. Una lettura diversa la offre Zamboni: "Avere il passato dentro, e il futuro dentro, è una caratteristica dei Cccp". Non si sanno i dettagli delle date estive, ma intanto abbiamo un disco da ascoltare (Virgin Music/Universal Music), frutto del ritrovamento di un nastro perso, esposto dentro una teca nella mostra ai Chiostri di San Pietro ‘Felicitazioni! Cccp – Fedeli alla linea. 1984-2024’, che ha raggiunto i 34mila visitatori. Tre le tracce inedite, ‘Oi Oi Oi’ ("Siamo arrivati tardi o forse troppo presto, comunque il nostro tempo non assomiglia al vostro"), ‘Onde’ ("I sogni del mattino non hanno l’oro in bocca, i sogni del mattino sono schiuma"), e l’altro pezzo, per la prima volta in questa versione, ‘Sexy Soviet’, modificato più volte fino a raggiungere una forma definitiva nel 1989, sotto il titolo di ‘B.B.B.’ nell’album ‘Canzoni Preghiere Danze del II° Millennio – Sezione Europa’. Nella setlist ci sono due dei tre brani del 7’, ‘Ortodossia’, uscito nel 1984, esclusa ovviamente ‘Spara Jurij’ ispirato all’incidente aereo del 1º settembre 1983.

La tracklist comprende dunque ‘Live in Pankow’, ‘Punk Islam’, ‘Militanz’, ‘Stati di agitazione’, ‘Trafitto’, ‘Kebab Träume’, ‘Manifesto’, ‘Valium Tavor Serenase’, ‘Tu menti’, ‘Mi ami?’, ‘Morire’, ‘Cccp’, ‘Noia’, ‘Sono come tu mi vuoi’ e ‘Emilia paranoica’. Monta l’attesa dei fan per gli show berlinesi, che porteranno il punk filosovietico e la musica melodica emiliana nel cuore pulsante della Repubblica smantellata di Germania Est, all’Astra Kulturhaus. Proprio a Berlino si erano incontrati Giovanni Lindo e Massimo Zamboni, ai quali una volta ritornati in Italia si sarebbero uniti Annarella Giudici e Fatur.

Lara Maria Ferrari