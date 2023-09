Tre corsi per specializzarsie più attenzione all’ambiente

Porte aperte alla formazione giovani. Cis, Società di servizi di Unindustria, organizza un ciclo di openday per presentare quattro percorsi post diploma: due percorsi biennali di Istruzione Tecnica Superiore (Its), in partenza il 30 ottobre e due percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (Ifts), della durata di un anno ed in partenza il 5 dicembre. Si parte il 13 settembre, con la presentazione del corso “Tecnico Superiore Polifunzionale per la logistica e il trasporto ferroviario”, realizzato in collaborazione con la Fondazione Its Logistica Sostenibile, nella sede di Cis, in via Aristotele 109 alle 18. Questo professionista acquisirà competenze nella gestione e programmazione dei servizi ferroviari intermodali e sarà abilitato, per la parte teorica, alla preparazione, alla manovra e alla condotta dei treni passeggeri e merci. Il 19 settembre, alla tenuta Venturini Baldini di Quattro Castella alle 17.30, via Filippo Turati 42, si terrà l’openday dedicato al corso della Fondazione Its academy Tech &Food “Tecnico Superiore in digital marketing dei prodotti alimentari”. Il tecnico in uscita da questo percorso avrà competenze per analizzare i mutamenti della domanda e per gestire la commercializzazione dei prodotti alimentari, opera in area commercialemarketing per promuovere e valorizzare le eccellenze del Made in Italy del settore agroalimentare. I due nuovi percorsi Ifts “Tecnico per la gestione economico-finanziaria e Data Governance” e “Tecnico di installazione e manutenzione impianti 4.0” saranno invece presentati il 21 settembre ai Chiostri di San Pietro alle ore 17.30.

Intanto Unindustria nei giorni scorsi ha illustrato alle aziende il progetto “Impresa Sostenibile e Carbon Neutral”, con quattro webinar per valutare azioni di compensazione, tra cui l’acquisto dei crediti di sostenibilità della biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano. "Unindustria Reggio Emilia prosegue il proprio impegno verso la sostenibilità. Il protocollo di intesa, siglato in occasione dell’assemblea annuale con il Parco dell’appennino Tosco Emiliano, sta portando allo sviluppo di nuove soluzioni meccaniche e meccatroniche per la microgenerazione di energia rinnovabile e all’avvio di un gruppo di lavoro per lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili." spiega la Presidente degli Industriali reggiani Roberta Anceschi.