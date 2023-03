Tre eventi per il Pug Filosofi e astrofisici illustreranno la Reggio di domani

Non è un ritorno all’assemblearismo. Il Pug, piano urbanistico generale è fatto e non cambia. Saranno tre eventi, con saggisti, filosofi, divulgatori, "per dare una lettura contemporanea della città e per guardare all’impianto di domani", chiosa il sindaco Luca Vecchi. Tre eventi culturali pubblici e gratuiti per spiegare ai cittadini gli obiettivi del nuovo piano e coinvolgerli nel loro raggiungimento. Gli incontri sono dedicati ciascuno ad una delle sfide del piano. Il primo, centrato sulla neutralità climatica, si terrà il 9 marzo alle 18.30 nella sede Unimore dell’ex Seminario e vedrà coinvolti tra gli altri l’astrofisico Luca Perri e il ricercatore del Cnr Gianni Silvestrini. Dei “beni comuni” si discuterà invece il 16 marzo (sempre alle 18.30) al Tecnopolo. Interverranno anche la filosofa Maura Gancitano e Elena Marchigiani, già assessore all’Urbanistica del Comune di Trieste. Il terzo incontro sulla “attrattività”, del 23 marzo nella sala Verdi del teatro Ariosto, vede infine come relatore l’assessore regionale Vincenzo Colla.

I luoghi scelti, di per sè, dicono molto. Sono medaglie che il sindaco s’appunta. Dieci anni fa, ricorda il primo cittadino, il seminario era vuoto, il tecnopolo era stato appena aperto, la sala Verdi "era ancora chiusa da trent’anni", lo stadio veniva salvato da un privato, la stazione Mediopadana "veniva inaugurata e ora ha un milione mezzo di viaggiatori".

E il Pug? Cosa dice? Al centro del piano, come ricorda il vicesindaco e assessore Alex Pratissoli, ci sono la neutralità climatica, il potenziamento dei “beni comuni” per una migliore qualità della vita (servizi sanitari, politiche abitative e di mobilità, scuola, cultura e infrastrutture) e l’attrattività, intesa in senso lato come capacità di convogliare su di sè talenti e investimenti innovativi.

Il documento di urbanistica, dopo una lunga gestazione (dal 2020) percorre ora l’ultimo tratto verso l’approvazione definitiva in sala del Tricolore. Dopo l’adozione da parte del Consiglio comunale a maggio dell’anno scorso, infatti, gli enti territoriali competenti sul piano riuniti nel Comitato urbanistico di Area vasta, approveranno lunedì prossimo il testo del verbale di chiusura dei propri lavori. Lo strumento che pianifica lo sviluppo della città nei prossimi anni sarà quindi sottoposto nuovamente ai consiglieri, che lo approveranno tra la fine di aprile e l’inizio del prossimo maggio.