Tre furti in pochissime ore. Ladri in azione in via Pieve

Almeno tre furti con destrezza ai danni di automobilisti. In poche ore, nei giorni scorsi, almeno tre le persone cadute nel tranello della banda che usa il sistema della richiesta di informazioni per distrarre la vittima, mentre un complice si infila nelle vetture altrui per rubare borse, borsette e borselli con all’interno denaro o altri oggetti di valore. Gli episodi in questione sono accaduti tutti in via Pieve, la strada che collega il centro abitato di Gualtieri alla frazione di Pieve Saliceto. A poca distanza di tempo uno dall’altro, i furti sono stati messi a segno soprattutto ai danni di persone non più giovani. E le donne sembrano essere le vittime preferite da queste bande di malviventi.

Il sistema è quello ormai ben noto. Con un banale pretesto si ferma una vettura, chiedendo una informazione stradale. Questi approcci avvengono solitamente in punti della strada in cui si procede a bassa velocità o ci si ferma, come all’altezza di incroci. In qualche caso si usa il sistema del finto guasto alla vettura o del pneumatico sgonfio, convincendo la vittima a uscire dall’abitacolo. Quasi mai al derubato viene in mente di portare con sé borsa o borsello. E questo permette al delinquente di accedere all’auto per mettere le mani sul bottino lasciato sul sedile. Subito dopo i ladri risalgono sulla loro vettura per allontanarsi velocemente, sfruttando anche quel minimo vantaggio che si ottiene con l’effetto sorpresa. Solitamente i bottini non sono elevati, pur se in un caso, a Gualtieri, i ladri hanno ottenuto denaro per centinaia di euro.

Antonio Lecci