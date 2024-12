"Tre furti in un mese. Non si può neanche più parcheggiare sotto casa"

"È la terza volta in un mese che ci aprono il furgone aziendale. Ormai non siamo più tranquilli neanche a parcheggiare sotto casa". La segnalazione arriva da Tiziana Farioli, 45 anni, che vive assieme al compagno all’angolo tra via Terrachini e via Petrolini. Lo stesso destino, riferisce, è toccato ad altri negozi in zona (non ultima la lavanderia di via Petrolini). "Viviamo qui dal 2021 è la situazione non è migliorata nel tempo, anzi, mi sono confrontata anche con altri residenti – continua Farioli –. La prima volta hanno rubato dal furgone attrezzature edili anche costose, ma non abbiamo sporto denuncia. Ora (ieri, ndr) sto andando a farla per la seconda volta". I danni ormai ammontano a qualche migliaio di euro. Negli episodi a seguire il ’bottino’ si è ridotto, "hanno rubato cose di poco valore – spiega – resta però la serratura del furgone rotta, di nuovo. In casa ho messo inferriate e allarme perché ho paura che si spingano anche oltre". Tutto ciò succede "in una zona residenziale tranquilla – considera la donna –. Per questo voglio segnalarlo, perché la situazione sta peggiorando e non siamo in un’area desolata, qui c’è gente in giro fino anche alle undici di sera. Non credo neanche che si tratti di furti mirati, ma di sicuro non è piacevole per nessuno".

g.ben.