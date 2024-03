Tre giornate imperdibili per gli appassionati di danza: a lezione dai maestri Dorian e Kledi

Lo stadio promuove la danza. Dorian Grori e Kledi Kadiu, danzatori e maestri di respiro internazionale, scelgono Reggio Emilia - che eleggono a città della danza - per realizzare il loro progetto artistico, in collaborazione con il Comune di Reggio e con il sostegno di Mapei Stadium Città del Tricolore. Il Teatro Ariosto si sta preparando dunque ad ospitare un grande evento coreutico - Reggio Emilia Danza Contest & Dance Workshop - che si svolgerà il 28, 29 e 30 marzo, con la partecipazione di trecento danzatori e allievi provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, tra cui Olanda, Malta, Estonia.

La tre giorni, con la direzione artistica di Dorian Grori e Kledi Kadiu, prevede lezioni a ciclo continuo di danza classica, moderna e contemporanea e l’istituzione della prima edizione del Premio "Reggio Emilia Danza" per le diverse categorie.

Con il "Premio Mapei Stadium" sarà premiato (con un riconoscimento in denaro), inoltre, l’artista di maggior talento tra tutte le categorie presenti. Reggio Emilia Danza Contest & Dance Workshop sarà condotto da uno staff di insegnanti e coreografi internazionali con alle spalle un curriculum che spazia dal teatro alla televisione. Oltre a Dorian Grori, Kledi Kadiu, ci saranno Michele Merola, direttore artistico e coreografo principale della MM Contemporary Dance Company e Sveva Berti, direttrice della compagnia Aterballetto e molti altri professionisti: Sabatino D’Eustacchio, Federica Angelozzi, Hektor Budlla, Simone Nolasco, Clarissa Mucci, Bernard Shehu.

"La nostra intenzione – hanno detto Dorian Grori e Kledi Kadiu – è di fondere spazio e cultura, creando scenari più ampi, in modo da coinvolgere non solo gli appassionati e far crescere negli anni ’Reggio Emilia Danza’ portando questa preziosa arte negli spazi architettonici e storici più prestigiosi della città e regalando spettacoli, galà e installazioni che abbraccino la danza a tutto tondo. Un altro aspetto da sottolineare è che Reggio Emilia, città della danza per eccellenza, è in grado di offrire strutture e servizi per accogliere al meglio un evento di questa portata, capace di richiamare turisti, curiosi e appassionati. Per noi era scontato portare proprio qui la prima edizione del nostro progetto, che speriamo diventi un appuntamento annuale".

Lo stage inizierà giovedì 28 marzo mattina e terminerà sabato 30. Le lezioni si svolgeranno dal mattino fino al tardo pomeriggio. Il concorso inizierà venerdì 29 alle 16 (aperto al pubblico) e si concluderà alla sera con l’attribuzione del "Premio Reggio Emilia Danza" alla sua prima edizione. La competizione sarà distinta tra singoli, gruppi e passo a due e per categorie di età. Saranno anche assegnate borse di studio ai danzatori più meritevoli.

"Con Reggio Emilia Danza Contest & Dance Workshop – ha aggiunto l’assessora alla cultura Annalisa Rabitti – Reggio Emilia si conferma sempre più città della danza, grazie a un progetto dedicato a giovani che credono che la danza possa rappresentare una strada da intraprendere. Dorian Grori, Kledi Kadiu ci hanno proposto questo progetto e siamo molto felici di collaborare perché crediamo che sia nostro compito valorizzare il talento delle giovani generazioni".

Simona Giorgetta, amministratrice unica di Mapei Stadium, ha poi concluso: "La danza è capace di unire la nostra passione per lo sport al nostro amore per l’arte. Sponsorizzare questa iniziativa ci permette di promuovere e valorizzare il talento di giovani ballerini e ballerine e aiutarli a realizzare il loro sogno. Per questo abbiamo deciso anche di instituire il "Premio Mapei Stadium". Con un nuovo ritmo, lo stadio si proietta in una stagione ricca di eventi, iniziative e progetti aperti alla città di Reggio Emilia".

Info: reggioemiliadanza@gmail.com oppure 3381509985