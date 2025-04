Tre giorni con i maestri. Kledi e Grori

Da oggi a sabato al teatro Ariosto si svolge la seconda edizione di "Reggio Emilia in danza", un evento di livello nazionale rivolto a tutti gli appassionati e promosso dall’Associazione D & K, in collaborazione con il Comune.

Si comincia oggi con le lezioni dei maestri Dorian Grori per la danza classica accademica, Michele Merola per la danza contemporanea e Thomas Signorelli (coreografo in trasmissioni come Italia’s Got Talent, The Voice Of Italy, Sanremo, Telethon…) per la moderna.

Domani lezioni col maestro Dorian Grori, mentre la danza contemporanea sarà a cura di Federica Angelozzi e Sabatino D’Eustachio, oltre a danza moderna col maestro Kledi Kadiu, ballerino reso popolare anche dalla partecipazione a numerose trasmissioni in tv.

Sabato attesa anche Iana Salenko, dello Staat Ballet Berlin, con masterclass di tecnica classica accademica.