Tre giorni con lo spettacolo di Natalino Balasso

"Balasso fa Ruzante (amori disperati in tempo di guerre)" è al Teatro Ariosto stasera e domani alle 20,30, ancora domenica alle 15.30.

Lo spettacolo è una rilettura dei lavori del commediografo padovano cinquecentesco, Angelo Beolco detto "Il Ruzante", fatta da uno dei personaggi più ricorrenti dei suoi scritti: un volgare contadino veneto. Beolco ebbe un grandissimo successo a suo tempo, soprattutto tra Padova e Venezia.

L’opera di Ruzante, a lungo dimenticata, torna sulle scene nel ventesimo secolo. Dario Fo è stato uno tra i più importanti interpreti e sostenitori del drammaturgo padovano. Lo spettacolo mette in scena le vicende di tre contadini veneti (Ruzante, sua moglie Gnua e l’amico Menato, amante passato di Gnua). I tre personaggi vivono una vita semplice e rurale tra invidie, tradimenti, sospetti e gelosie. Con la guerra alle porte e in seguito di alcuni eventi sfortunati, Ruzante si ritrova senza averi e scopre che sua moglie è scappata con l’amico Melato a Venezia, dove vivono una vita agiata. Sulla scena, gli attori Natalino Balasso (Ruzante), Andrea Collavino (Melato), Marta Cortellazzo Wiel (Gnua). L’adattamento e la regia sono di Marta Dalla Via.

Biglietti interi: 25 e 20 euro.

Info: www.iteatri.re.it

s.bon.