Tre giorni dedicati a Ezio Bosso Cresce l’attesa a Gualtieri

Tutto pronto, o quasi, a Gualtieri, per la terza edizione del Buxus Consort Festival, una tre giorni di musica e festa dedicata a Ezio Bosso, il musicista prematuramente scomparso, strettamente legato a Gualtieri, di cui era cittadino onorario. Si svolgerà dall’8 al 10 settembre fra il teatro Sociale, piazza Bentivoglio, la chiesa di Sant’Andrea, la golena del Po e l’impianto idrovoro del Torrione. Ospiti dell’evento saranno musicisti e formazioni di rilevanza nazionale e internazionale tra cui Anna Tifu, considerata tra le migliori violiniste della sua generazione, Francesco Di Rosa, il Bros Quartet, il Quartetto d’archi di Torino e l’orchestra d’archi Buxus Consort Strings, nata in seno al festival per riunire i musicisti che negli anni hanno lavorato con Bosso. Concerti e incontri fra il borgo la golena del fiume per rincontrare Ezio Bosso attraverso la sua musica e i ricordi degli artisti e delle persone che hanno lavorato con lui.