Tre giorni di musica con Festival Aperto

Week End di musica con il Festival Aperto. Stasera alle 21 al Teatro Cavallerizza è in scena in prima assoluta lo spettacolo ’Circus Audienti’ di Fabio Cifariello Ciardi, che ha ricevuto la commissione dai Teatri, proprio per Aperto, di una nuova creazione ispirata ai 50 anni di MusicaRealtà, la rassegna di concerti e incontri fondata a Reggio da Claudio Abbado, Luigi Nono e Maurizio Pollini, il cui primo ciclo si concluse nel 1973.

Circus Audienti accosta il passato emblematico di quel laboratorio di partecipazione che fu MusicaRealtà. E più in generale il clima culturale di quel periodo. Il progetto è diviso in due momenti: performances musicali itineranti durante la mattina in modalità flash mob (Circus Audienti I, sempre domani) e la parte serale, in cui i musicisti si uniscono per un concerto elettroacustico e multimediale (Circus Audienti II). Sul palcoscenico (e itinerante per la città) l’Ensemble reggiana Icarus vs Muzak, specializzata nel repertorio di musica contemporanea, guidata dal direttore d’orchestra Dario Garegnani.

Domani alle 20.30 al Teatro Ariosto è in programma lo spettacolo "Un ballo liscio", con Riccardo Tesi, la Banditaliana e la partecipazione di Tosca. Un viaggio attraverso un secolo di storia del ballo popolare italiano per eccellenza: il liscio, grazie a un un’orchestra multiculturale, composta da alcuni dei musicisti più rappresentativi della scena popolare, classica e jazz, che rivisita con rigore e spregiudicatezza le melodie e i ritmi che hanno fatto danzare intere generazioni di italiani.

Domenica alle 18 la Cavallerizza ospita lo spettacolo "Folksongs", con l’Ensemble Icarus, la soprano Ljuba Bergamelli e la direzione di Marco Angius. Lo spettacolo è un omaggio a due protagonisti della musica del Novecento: il compositore Luciano Berio e la cantante e compositrice Cathy Berberian, due pionieri della musica contemporanea e dell’avanguardia europea, mancati rispettivamente 20 e 40 anni fa. Il programma si compone delle "Folk Songs" di Luciano Berio per mezzo soprano e 7 strumenti (1964), "V. (…les collines d’Anacapri) d’après Claude Debussy" di Fabio Nieder, per ensemble (2012) e "Tanka" di Ivan Fedele, per voce e ensemble (2023). A fianco della partitura di Luciano Berio, due compositori a lui collegati: Fabio Nieder, che è stato allievo di Berio, e Ivan Fedele. Il tema del progetto è quello del travestimento, del ritratto incrociato, del doppio. Lungo tutto il 900 i compositori hanno avvertito una sorta di richiamo, di tentazione dell’origine nel riportare in vita, con una sottile arte del restauro ma anche e soprattutto di reinvenzione, linguaggi e stili del passato, talvolta attraverso un’integrazione degli opposti.

