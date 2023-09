Tre giorni di ’Viaggio a Gualtieri’

Torna un appuntamento molto atteso nella Bassa: l’ottava edizione di ’Viaggio a Gualtieri’. Da venerdì a domenica il Comune, con la del Teatro Sociale di Gualtieri, offre una tre giorni di eventi, visite guidate, spettacoli, concerti, cene e escursioni dedicati alla promozione turistica, paesaggistica ed enogastronomica di uno dei Borghi più belli d’Italia.

L’intenso programma si apre a Gualtieri all’Isola degli Internati domani alle 17 con una escursione serale sull’acqua in canoa, con aperitivo (l’escursione viene ripetuta all’alba di sabato).

A Pieve Saliceto alle 19 Gianluca Torelli condurrà i visitatori alla scoperta del Santuario dell’Annunziata che, con le pregiate decorazioni e le opere pittoriche che ospita, rappresenta uno dei tesori di Gualtieri.

Alle 20 cena tra i filari di un bosco di noci: questo angolo di Pieve Saliceto, situato appena sotto l’argine maestro del fiume Po, si trasformerà in ristorante in occasione della prima serata di questo Viaggio a Gualtieri. I Violini di Santa Vittoria chiuderanno la serata nel bosco Lorenzani con il loro nuovo concerto Caffè Kakania. Il programma di sabato si apre al Teatro Sociale alle 10 con il convegno ’Orizzonti instabili. I cambiamenti del clima fra sfide globali e risposte locali’. Sempre alle 10 escursione ciclistica rurale ispirata al mondo di Gianni Celati: ’Visioni di case che crollano, alla scoperta del patrimonio dimenticato delle case abbandonate che costellano il paesaggio della campagna gualtierese’ (info 3385657634). Dalle 18 sarà possibile ammirare il borgo da una mongolfiera. Alle 20 cena sotto i portici di Piazza Bentivoglio (info e prenotazioni 3312256814).

Per chiudere la serata alle 22 la compagnia Teatro Tascabile di Bergamo presenta ’Valse’, spettacolo con danzatori sui trampoli al centro della piazza. Alle 23 i capanni della golena si accenderanno come lanterne, per chiudere in bellezza la giornata.

Domenica tra gli eventi principali lo spettacolo ’La dinamica del controvento’ di Teatro Necessario (dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 nella Zona dell’Isola degli Internati). Al mattino escursioni in canoa i (alle 6.30 e dalle 9.00 alle 11.00) e al Bosco del Caldarén con le Guardie Ecologiche Volontarie (ore 9), le visite guidate al centro di Santa Vittoria (ore 10.30). Alle 14.30 il trekking in golena, alle 15 visita guidata a Villa Malaspina e alle 17 il concerto di Her Skin nella golena di Gualtieri. Dalle 20 speciale cena a Palazzo Greppi.