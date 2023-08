Tre giovani reggiani in corsa per il titolo di ’Mister Italia’ a Albinea e Scandiano Tre reggiani in corsa per il titolo di 'Mister Italia 2023': Antonio Arcuri, Elia Davolio e Simone Faggiano si contendono i 40 pass per la finalissima. Un'occasione unica per i giovani reggiani di diventare protagonisti nel mondo dello spettacolo.