Tre incidenti stradali in pochissime ore

Soccorsi mobilitati per diversi incidenti nella Bassa. A Mandrio di Correggio un 30enne in ciclomotore è finito fuori strada, ieri mattina, riportando un trauma alle braccia. Verso le 12 ambulanza e automedica sono intervenute in via Bosco, a Rolo, per una donna finita fuori strada in auto: non risulta aver riportato traumi di rilievo. Sul posto anche i carabinieri. Nel primo pomeriggio schianto fra auto in via Leoncavallo a San Martino in Rio. Sul posto la polizia locale.