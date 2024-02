Tre incontri dedicati ai papà

QUATTRO CASTELLA

Sono in programma tre incontri con al centro la figura del papà. Gli incontri sono organizzati dal Centro famiglie dell’Unione Colline Matildiche, in collaborazione con la cooperativa Research. Tutti gli incontri si svolgeranno alle 20.45 al centro Famiglie di via Fratelli Cervi a Montecavolo e vedranno la presenza di Stefano Ferrarini, psicologo, psicoterapeuta e papà. Il primo appuntamento, dal titolo "Stasera lo dico a tuo padre. Il ruolo dei papà nell’educazione dei figli", domani (giovedì 15 febbraio). Il secondo sarà giovedì 7 marzo con "Chiedi a tua madre. La collaborazione educativa tra genitori". L’ultimo incontro sarà il 4 aprile e si intitolerà "Papà ti voglio bene. La gioia di una buona relazione affettiva con i propri figli". Le attività sono tutte gratuite, ma con posti limitati e iscrizione obbligatoria. Info: info@famiglieincentro.it, o scrivere con Wa al 3913284068.