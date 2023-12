Tre incontri pubblici: il sindaco invita cittadini e associazioni

Natale, tempo di auguri, di bilanci e di lanciare uno sguardo in avanti verso il nuovo anno. A circa sei mesi dalla sua rielezione, il sindaco Franco Palù, insieme con la sua amministrazione, invita tutti i cittadini e anche le associazioni del territorio a tre incontri pubblici che, oltre ad una parte conviviale, saranno l’occasione per fare il punto e per confrontarsi sui progetti comunali, sia quelli in corso di attuazione che in programma per il futuro. Gli incontri si terranno nelle sale polivalenti della Barcaccia lunedì alle 20.45; di Pontenovo sabato 16 alle 10.30 e a Grassano martedì 19 alle 20.45.

f. c.