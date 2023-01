Tre interventi speciali su una rivista mondiale

Massimiliano Fabozzi, 49 anni, è originario di Frignano, nel casertano. Prima di vincere il concorso a Reggio, è stato direttore di struttura operativa complessa di chirurgia oncologica all’ospedale Tortora di Pagani (Salerno). Nel suo curriculum da 36 pagine – così come anche sulle pagine dei quotidiani locali in rete – spicca la copertina che gli ha dedicato la rivista World Journal of Gastroenterology per una serie di interventi definiti "miracolosi"; tra questi una paziente di 84 anni il cui destino sembrava segnato da un tumore alla testa del pancreas a quella di un 43enne che era stato definito ‘inoperabile’ da altri ospedali per un tumore in stadio avanzato che aveva interessato stomac, pancreas e milza.

Fabozzi si è laureato nel ’96 con 110 all’università degli studi di Napoli e sempre alla Federico II si è specializzato in chirurgia dell’apparato digerente, endoscopica digestiva e chirurgia vascolare. Per 16 anni – dal 2002 – è stato all’ospedale Parini di Aosta, conseguendo anche specializzazioni in lingua francese; i giornali valdostani riportano anche lettere di pazienti "affranti" (anche per l’abbandono della moglie Pia Cirillo, "apprezzata pediatra") per la sua partenza quando ha vinto il concorso per il polo oncologico di Pagani nel luglio 2018.

Nel cv menziona inoltre 80 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali. Inoltre si è specializzato anche in chirurgia bariatrica (dell’obesità) con un’esperienza a Nizza, in Francia, con l’équipe del professor Mouiel.

