Tre le reggiane qualificate

Si sono svolti ieri sera i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Emilia Romagna di Prima categoria. Chi si aggiudicherà il trofeo, si piazzerà bene per un possibile salto in Promozione. Tornando alla serata calcistica di ieri, si giocava in gara secca: chi ha vinto, ha ottenuto il pass per i sedicesimi di finale, e le tre reggiane qualificate sono il Guastalla, l’Atletico Bibbiano Canossa e lo United Albinea. Andiamo in ordine.

Nel pomeriggio ha inaugurato il mercoledì di coppa la Campeginese, sfortunata ai rigori. I reggiani avevano impattato per 2-2 contro la modenese, con le reti di Meluzzi e Rossi (per i locali, invece, a segno Manno e Ghedini). Dopo i rigori è finita 6-4 per i modenesi, che si qualificano al turno successivo.

Sconfitta anche per il Novellara che in casa si è dovuto arrendere ai modenesi della Polisportiva San Damaso per 1-0: decisivo il gol di Bozzini al 75’. Strappa il ticket per i sedicesimi, invece, il Guastalla: netto 3-0 sul Daino Santa Croce. Le reti portano le firme di Villani, Zani e del subentrato Allai. Oltre ai rossoblù della bassa, accedono alla prossima fase anche l’Atletico Bibbiano Canossa e lo United Albinea. I primi hanno sbancato il campo del Fognano dopo una partita molto divertente e ricca di colpi di scena: l’Atletico, infatti, ha vinto in trasferta per 3-2 con le reti di Tognoni al 24’, di Cilloni al 65’ e di Appiah due minuti dopo. Per i locali non bastano le esultanze di Porti al 54’ e di Villicich al 92’, quando era troppo tardi. Per quanto riguarda i gialloneri dello United Albinea, invece, ecco una vittoria all’inglese, per 2-0, a danni del Boca Barco.

I gol sono stati realizzati da due uomini di punta della formazione collinare, ovvero da Silipo e da Sica, subentrato in modo vincente.

Per quanto riguarda le altre sette sfide della serata, che non coinvolgevano clubs reggiani, ecco gli esiti. Il Viadana ha battuto lo Juventus Club di Parma per 4-1; netto 3-0 del Polinago sul Colombaro, e stesso risultato dello Spilamberto ai danni del Valsa Savignano. Vince per 2-0 il Nonantola sul Ravarino.

La polisportiva Il Cervo sbanca il campo del Real Sala Baganza con un sonante 4-1. Passa anche il Solignano: 1-0 decisivo sulla Valtarese. Si qualifica anche il Cavezzo, che supera la Mirandolese per un totale di 7-5 dopo i rigori.