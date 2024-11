Tre luoghi storici si aprono alle visite

La basilica di San Quirino, la Torre Civica e il salone delle Capriate, che ospita i fondi antichi della biblioteca. Sono questi i tre luoghi correggesi visitabili oggi grazie al lavoro dei volontari di Fai Giovani, che li apriranno con visite guidate dalle 10 alle 17. I gruppi Fai Giovani coinvolgono ragazzi dai 18 ai 35 anni, che offrono tempo e competenze per realizzare eventi culturali in tutta Italia. Questi volontari sono impegnati nell’organizzazione di visite guidate, gite, mostre e rassegne, volte a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale tra le giovani generazioni. Durante l’iniziativa di oggi si può avere la possibilità di visitare tre spazi di grande importanza storica e culturale, alcuni dei quali non abitualmente aperti al pubblico. Le visite guidate, della durata di un’ora, con partenza dal cortile di Palazzo dei Principi, si svolgono dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 (reggioemilia@faigiovani.fondoambiente.it).