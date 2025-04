Tre mesi di eventi per la Liberazione

C’è anche il teatro Sociale di Gualtieri a celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione. Per tre mesi, da aprile a luglio, sono in programma eventi vari come concerti, letture, spettacoli (anche per i più piccoli) e incontri di approfondimento. Questo percorso collettivo si concluderà con la grande pastasciuttata antifascista organizzata da Anpi, per celebrare la caduta del regime fascista.

Si comincia giovedì alle 21 con il concerto del Quartetto d’Archi di Torino, che torna a Gualtieri con il concerto "The Four Letters" con la musica di Ezio Bosso e le parole delle Lettere di condannati a morte della Resistenza, nella voce di artisti che sono passati dal teatro di Gualtieri in questi anni.

A seguire la conferenza "Vedere un mondo nuovo" in programma domenica 4 maggio alle 11, con Andrea Graziosi, tra i più autorevoli storici italiani, a proporre al pubblico riflessioni che possano aiutarci a vedere con maggior lucidità, e sguardo critico il "mondo nuovo". Sabato 31 maggio alle 17 andrà in scena "Vent Debout" della compagnia francese Cie Des Fourmis dans la Lanterne. Uno spettacolo visivo e senza parole – rivolto ai più piccoli ma capace di coinvolgere il pubblico di ogni età – che, guardando ai Paesi in cui i popoli sono ridotti al silenzio dalla censura, intende parlare agli spettatori di libertà di espressione, di impegno e di lotta.

Il 6 giugno alle 19 si prosegue con "Censure, post-verità, fake news", un talk aperto al pubblico, in connessione con lo spettacolo "Il fuoco era la cura", per ragionare sulle forme della censura contemporanea e sui nuovi strumenti ibridi che possono essere utilizzati per corrodere le democrazie. Giovedì 5 e venerdì 6 giugno alle 21,30 è in programma un doppio appuntamento con lo spettacolo "Il fuoco era la cura" della compagnia Sotterraneo. Venerdì 4 luglio alle 21.30 il ritorno di Andrea Pennacchi con "Mio Padre. Appunti sulla guerra civile". Un racconto intimo e potente: la memoria della Resistenza e dei campi di prigionia rivive nella voce di uno dei grandi interpreti della scena italiana.

La rassegna si chiude venerdì 25 luglio alle 20 con la Pastasciutta Antifascista in piazza Bentivoglio, per celebrare la caduta del regime fascista e riaffermare i valori della libertà e della democrazia. I biglietti per "The Four Letters" sono già acquistabili sul circuito VivaTicket.

Antonio Lecci