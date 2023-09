Tre molotov contro la casa di un indiano Sikh: "Scoppi e fiamme di notte"

Novellara (Reggio Emilia), 24 settemrbe 2023 – Tre bottiglie incendiarie lanciate contro un’abitazione: due sulla facciata esterna, un’altra contro un freezer nel cortile esterno, di fianco alla cuccia del cane. È accaduto nella notte fra venerdì e sabato verso le due in via Nova a Novellara, all’ingresso nord del centro abitato della cittadina. L’abitazione è di proprietà di un cittadino sessantenne di origine indiana Iqbal Sing, ex operaio in un’azienda di Correggio e molto conosciuto per il suo impegno al locale tempio Sikh, oltre che nell’Unione Sikh Italia, di cui è vicepresidente.

Proprio dall’ambito del suo impegno nell’associazione religiosa sembrano emergere i motivi che avrebbero provocato il gesto minaccioso, con tre bottiglie incendiarie lanciate nella proprietà privata del cittadino indiano.

"Poco dopo le due – racconta Iqbal Singh, ancora scosso da quanto accaduto – abbiamo sentito degli scoppi, poi è stato notato il bagliore delle fiamme. Siamo usciti subito, riuscendo a domare il fuoco con l’acqua di un tubo collegato al rubinetto".

I danni riguardano l’elettrodomestico che era all’esterno, oltre ai segni dell’annerimento delle pareti esterne, mentre non risultano esserci conseguenze all’interno dell’edificio. Secondo la vittima dell’episodio, la causa del gesto sarebbe da ricercare in dissapori che si sarebbero creati all’interno della comunità che frequenta il tempio Sikh. Ma saranno le indagini affidate dai carabinieri di Novellara a cercare di far piena luce sulla vicenda.

«Non ho mai avuto problemi con nessuno. Di recente ci sono stati dissapori legati a scelte sulla gestione del tempio Sikh. Non vedo altre possibili piste di indagine", aggiunge il vicepresidente dell’associazione del tempio religioso novellarese.

Intanto, si indaga a 360 gradi. Ieri pomeriggio i carabinieri sono tornati sul posto, in via Nova, anche per verificare la presenza di telecamere di videosorveglianza delle abitazioni private della zona. In alcuni casi sono state ottenute immagini che potrebbero essere basilari per capire chi e come gli autori del lancio delle bottiglie incendiarie hanno operato. E, soprattutto, con che veicoli sono transitati in quella zona. Sono stati ascoltati anche i vicini di casa, alla ricerca di possibili elementi di indagine. Non si registrano conseguenze alle persone, anche se la paura e la tensione sono saliti al massimo tra i residenti nell’abitazione presa di mira.