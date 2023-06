Tre mosaici per la pace sui muri della Giosuè Carducci

La scuola primaria Giosuè Carducci di via Campo Samarotto 1 porta la sua idea di pace in tre mosaici che sono stati inaugurati pochi giorni fa. “I mosaici della pace”, così si chiamano le grandi opere che ora adornano i muri della scuola primaria, sono nati da un’idea di Giulia, Luna ed Eleonora, alunne di 5ª che hanno saputo, insieme ai loro compagni, tradurre in arte i loro pensieri e le loro idee sul tema della pace. I mosaici hanno preso forma grazie anche alla collaborazione degli insegnanti delle due classi di 5A e 5B, che hanno realizzato il mosaico centrale. Tutte e tre le opere hanno avuto nell’artista reggiano e maestro di mosaico Gian Domenico Silvestrone. I titoli dei tre mosaici sono: a sinistra “il fiore che raggrinzisce nella guerra, fiorisce nella luce della pace”, a destra “La luce trascina con sé il buio, lasciandosi alle spalle la guerra”, in centro “Il ponte che unisce i due pensieri di pace”.