Tre moschettieri da Noto a Reggio per solidarietà

La solidarietà non ha confini. La cooperativa sociale Argante di Noto e l’associazione CuraRe di Reggio si sono strette la mano l’altra sera nel nome rispettivamente dell’aiuto alle persone svantaggiate e dell’assistenza alla donna e al bambino. L’incontro è stato possibile grazie alla magia dello spettacolo nel teatro Ariosto gremito, con il coordinamento appunto dell’associazione filantropica CuraRe, impegnata nella realizzazione dell’ospedale Mire accanto al Santa Maria Nuova. “Il cuore di Argante”, laboratorio teatrale della coop siciliana, ha proposto “I tre moschettieri”, musical di buona fattura, del quale è autore e regista Giuseppe Spicuglia, presidente della Compagnia. La rilettura delle imprese narrate da Dumas, tra spadaccini, sovrani incapaci e intrighi di corte, scorre agevole sul palcoscenico sulle gradevoli musiche dello stesso Spicuglia orchestrate da Giuseppe Cugno. Il gruppo di dilettanti a un passo dal professionismo è molto affiatato, ottime le voci, particolarmente quelle femminili. L’ospitalità alla Compagnia, impegnata a Reggio in una delle sue prime esibizioni lontano dalla Sicilia, organizzata da CuraRe e dalla sua infaticabile presidente Deanna Veroni, è frutto dell’idea di due noti imprenditori reggiani, i coniugi Corrado Tirelli e Umbra Manghi, consigliera di CuraRe, molto attivi nel volontariato. Visitando Noto, perla del barocco, i coniugi Tirelli hanno preso a cuore le difficoltà in cui si dibatteva una locale onlus diocesana impegnata a dare lavoro agricolo a persone in difficoltà e vi hanno investito con nuovi capitali e macchine. In tal modo la coop “Argante” si è risollevata incentivando anche al suo interno il laboratorio teatrale che è divenuto “Il cuore di Argante”. Da Noto a Reggio per aiutare il Mire con la prima “tournée” dei “Tre moschettieri”, la trasferta non è stata facile ma quasi d’obbligo, considerati lo

scopo filantropico e la reggianità dei coniugi Tirelli. Al termine dello spettacolo, applausi per tutti: per la Compagnia, per Umbra Manghi Tirelli, per Deanna Veroni e per Stefania Bondavalli, spigliata presentatrice della serata.

Bruno Cancellieri