Tre omicidi in 10 mesi tra disperati: "Sostenere i luoghi di contatto"

Nella zona della stazione di Reggio Emilia, teatro di tre omicidi in dieci mesi maturati in contesti di estrema emarginazione sociale, "è necessario sostenere e rafforzare i presidi assistenziali come quello rappresentato dall’associazione ‘La Nuova luce’ a cui va il nostro sostegno e supporto, ma soprattutto implementare i luoghi sociali e di contatto che possono incontrare queste persone e segnalarne le necessità ai servizi sociali del comune".

Lo sostiene Domenico Chiatto, membro della segreteria della Cisl Emilia Centrale.

"Come Cisl abbiamo inoltre ribadito – aggiunge il collega Andrea Sirianni – la necessità anche di una maggiore presenza delle forze dell’ordine e delle polizie locali e tutte quelle che possono contribuire a coprire la zona stazione con l’obiettivo di controllare, ma soprattutto segnalare agli enti sociali i casi di fragilità, povertà e indigenza estrema di cui il Comune deve farsi carico".

Il sindacato ricorda però anche che "quanto vediamo in queste settimane accade proprio mentre si sta discutendo sul rinnovo del protocollo zona stazione (Comune, sindacati, associazioni) che ha ottenuto buoni risultati, ma sul quale occorre investire ancora perché è un percorso che non può essere frammentato".

Dagli esponenti della Cisl reggiana arriva infine un rilievo anche al Governo: "Finché non cambieranno le norme per dare la possibilità di emersione alla luce del sole dei ‘sommersi,’ senza permesso di soggiorno, questi potranno solo vivere ai margini della società e picchiarsi a morte per un posto letto", concludono Chiatto e Srianni.