Tre palchi e musica a tutto volume

Tre palchi differenti, tantissimi spettacoli non stop fra spazi gastronomici, espositivi, in un’area all’aperto affacciata sull’argine maestro del Po a Tagliata, tra Guastalla e Luzzara. Una "arena" naturale, gestita dal locale Gruppo Sportivo Tagliata, dove oggi prosegue l’Handmade Festival, una manifestazione "fatta a mano", nata quasi per caso e giunta alla sua tredicesima edizione, trasformandosi in un evento conosciuto e apprezzato non solo Italia ma anche all’estero.

Una festa all’insegna dell’auto-produzione, del cibo fatto a mano, della micro-editoria e delle produzioni musicali indipendenti. Con ingresso a offerta libera. Molto ricco il "menù" artistico, che oggi nello spazio clubbing prevede dalle 14 Acidtankssoundmedium, Airam, Carolina Martines, Luca Bernascone, Euro Nettuno, Geo, Sara Mautone, James Falco, Luce Clandestina. Inoltre, tra gli spazi riservati alle esibizioni, dalle 13 in scena Exhibit, Simulou, Me Boy (Bob Corn), Gentilesky, ALpaca, Arrington De Dionysio, Lleroy, Bono, Yosa Peit, La Musa II and Assembly Group, Alex Fernet, Dead Horses, Leatherette, Not Moving Ltd, Dame Area, Come, Blurt, Lydia Lunch Retrovirus,Gilla Band, Holy Tongue. L’Handmade Festival è una festa ecologica, con bicchieri multiuso, niente plastica, distributore di acqua libera e gratuita a disposizione del pubblico.

a.le.