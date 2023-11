Tre percorsi ciclopedonali finanziati dalla Regione

Tre percorsi ciclo-pedonali che colleghino i centri urbani di Praticello e Taneto con tre zone produttive (percorsi casa-lavoro). Di questo ampio progetto ecologico, il collegamento ’Taneto bike to work’ ha ottenuto dalla Regione un contributo di quasi 192mila euro su un costo totale dell’opera di circa 267mila. Gattatico è uno dei 24 Comuni emiliano-romagnoli entrati in graduatoria. Si prevede di realizzare una pista ciclopedonale (zona via G. Donati) di circa un chilometro, con diversi interventi coordinati: la connessione con i percorsi urbani esistenti, la realizzazione della pista in sede propria (separata dunque dalla carreggiata), e la messa in sicurezza della viabilità esistente nella zona produttiva, per renderla utilizzabile da ciclisti e pedoni."L’obbiettivo - spiega l’architetto Carmelo Dipietro - è di incentivare la mobilità ciclabile per i lavoratori impiegati nella zona industriale di via Don Minzoni, rivolgendosi in prima istanza agli abitanti di Taneto, poi a quelli di Sant’Ilario e, mediante la stazione della Milano-Bologna, a un’utenza potenzialmente molto allargata". La pista si connette infatti alla rete Cai: al sentiero 672, che percorre il torrente Enza, con "conseguente promozione del territorio e facilitazione ad azioni che mirano a sostenere il benessere fisico delle persone". Il sindaco Luca Ronzoni aggiunge: "Solo il 30% del costo dell’opera graverà sul bilancio comunale. Intercettare i contributi è stato possibile grazie alla buona gestione della programmazione degli obiettivi strategici indicati nel nostro programma, e grazie alla professionalità di amministratori e tecnici".

Francesca Chilloni