Tre piste e campetto: Ventasso pronta per lo sci

Tutto pronto a Ventasso Laghi per dare il via alla nuova stagione sciistica 2023-2024, manca solo il collaudo degli impianti "che verrà eseguito nei primi giorni della settimana entrante, poi mancherà solo la neve per partire alla grande con rinnovato entusiasmo".

Lo afferma il responsabile della gestione della stazione sciistica Ventasso Laghi, Massimo Ricò, il quale aggiunge: "Abbiamo lavorato molto sulle piste rendendole perfettamente agibili".

"Come sempre disponiamo di due impianti di risalita con campo scuola e tre piste, compresa quella panoramica che transita a lato del Lago Calamone.

La stazione è servita da nuovi servizi igienici forniti dal Comune accanto alla biglietteria alla base degli impianti".

La stazione di Ventasso Laghi si estende sui 12501450 metri di quota in area Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. Oltre alle piste da discesa , ci sono percorsi per ciaspolate, sci da fondo che possono arrivare fino all’estensione dell’altopiano di Pratizzano.

Va considerato anche l’anello del Lago Calamone, lo specchio d’acqua che con la neve offre uno scenario veramente incantevole (ovviamente solo da ammirare, da non attraversare con gli sci se coperto di neve).

Anche i responsabili della stazione di Ventasso Laghi hanno partecipato, la settimana scorsa, alla Fiera dello Skipass di Modena assieme alle altre stazioni dell’Appennino reggiano, Cerreto Laghi e Febbio. Hanno così appreso le novità del settore, non tutte applicabili nelle stazioni più modeste dell’Appennino, comunque utili per mantenere gli aggiornamenti necessari allo sviluppo dell’attività sportiva della stagione invernale sempre più frequentata.

"Disponiamo anche di un ottimo impianto d’innevamento, qualora sia necessario potrà entrare in funzione, - conclude Massimo Ricò – perché sappiamo che per produrre neve si va incontro ad un costo energetico elevato. Noi vogliamo sperare che, dopo una lunga e calda estate, torni l’inverno con tanta neve come una volta. Noi l’aspettiamo fiduciosi e appena arriva siamo in grado di mettere subito in moto gli impianti di risalita".

La stazione di Ventasso Laghi dispone di servizi completi: residence, albergo Calamone con ristorante e bar, servizio noleggio sci e varie attività commerciali.

Settimo Baisi