Tre pomeriggi con le autrici. Si parte da Luisa Codeluppi

Tre pomeriggi, autrici, storie: per tre sabati, alle 17.30, la biblioteca di Scandiano ospiterà scrittrici locali che presenteranno i loro libri. La scandianese Luisa Codeluppi sarà in biblioteca il 3 febbraio per presentare ‘Elio, un amore ridicolo’: in 220 pagine Luisa racconta, in modo ironico e tenero, di Elio, il cane che le ha reso più sopportabile la malattia e le ha rivoluzionato la vita. Barbara Ghedini porta a Scandiano ‘Un’estate di polvere’, il romanzo vincitore del GialloFestival 2023: appuntamento il 17 febbraio.

Il 2 marzo Michela Rivetti porterà gli spettatori nella Reggio del 1501 con ‘Il convento della discordia’: i fratelli Bebbi, giovani membri di un’influente casata, si trovano immersi in un intricato intreccio di fazioni contrapposte, cospirazioni, dispute religiose e lotte di potere.

m. b.