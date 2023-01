Tre posti di servizio civile nelle attività e scuole dell’infanzia Girotondo, Fiastri e Rodari

Servizio civile nei servizi per l’infanzia di Sant’Ilario e Calerno. Un’esperienza di dodici mesi (circa 25 ore alla settimana) che sarà collegata a temi quali educazione, creatività, relazioni, seguendo il lavoro degli insegnanti ed entrando in contatto con bambini e famiglie. I volontari impegnati nel servizio civile ricevono un assegno mensile di 444,30 euro.

Nei servizi per l’infanzia di Sant’Ilario sono disponibili tre posti per il progetto ’Mondo Educativo 2022’ al Nido Girotondo di Sant’Ilario, alla scuola dell’infanzia Fiastri di Sant’Ilario e alla scuola dell’infanzia Rodari di Calerno. Per svolgere servizio civile occorre avere un’età compresa tra i 18 ai 28 anni. Il servizio inizia tra maggio e giugno e dura dodici mesi, con un monte ore annuale di 1145 ore (circa 25 ore alla settimana per cinque giorni di servizio).

Le domande devono essere presentate entro il 10 febbraio alle ore 14. Iscrizione on line con Spid. Il 17 gennaio incontro online informativo, alle 18: per partecipare scrivere a [email protected]

ð 0522 902861, www.scelgoilserviziocivile.gov.it.