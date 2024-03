Tre ragazzi rapinano due minori

Tre giovani, tra i 14 e i 17 anni e residenti nel reggiano, arrestati per il reato di concorso in rapina ai danni di due minori nell’area del luna park allestito a Scandiano per San Giuseppe. E’ successo sabato poco dopo le 17.30. I rapinatori, pare 4, avrebbero avvicinato i due minorenni, minacciati di morte. Da una vittima si sono fatti consegnare 20 euro e dall’altra 4 euro in monete. Sono state informate le forze di polizia. I carabinieri della tenenza di Scandiano, ricevuta la segnalazione del grave episodio, poco dopo hanno individuato tre dei presunti responsabili grazie alla descrizione fornita dai due rapinati. Fondamentale la collaborazione della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia e dei membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Scandiano impegnati in zona. Sono stati quindi individuati tre dei presunti autori che, per abiti indossati e caratteristiche somatiche, risultavano corrispondere agli autori. Uno dei rapinatori aveva un coltello a serramanico lungo 27 centimetri nascosto in un borsello: è stato denunciato anche per porto abusivo di armi. Trovati i soldi dei due minori. I tre rapinatori sono stati arrestati dai militari dell’Arma: sono finiti ai domiciliari, a disposizione della Procura per i minorenni di Bologna. Il sindaco Matteo Nasciuti esprime gratitudine ai carabinieri, polizia locale e Anc: "Non è mai una buona notizia quando certi episodi riguardano il tuo territorio, ma lo è sapere che carabinieri della tenenza di Scandiano, agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia e i preziosi volontari di Anc Scandiano hanno collaborato per identificare e fermare i responsabili in poco tempo. Significa che il nostro è un territorio presidiato e curato".

Matteo Barca