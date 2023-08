Tre serate di animazione alla sagra di San Rocco

Sere di animazione alla sagra di San Rocco a Villarotta di Luzzara, da oggi a sabato, con buona cucina, mercatino di beneficenza. Stasera piano bar col Ludarts Trio, domani musica anni Settanta-Novanta con Giorgio dj e Mary, mentre sabato sera spazio alla musica dal vivo della giovane band dei The Canonxt. L’ingresso agli spettacoli è gratuito. Per informazioni e prenotazioni (per la cena): tel. 347-9093047. La sagra è iniziata ieri sera con le celebrazioni religiose.