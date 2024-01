Tre sindaci a confronto: "Città lasciate sole nelle sfide globali"

La perdita di fiducia dei cittadini nelle istituzioni, le difficoltà delle amministrazioni locali, la pace come principio da applicare in ogni momento del quotidiano. Sono solo alcuni dei temi emersi nella tavola rotonda tra il sindaco di Reggio, Luca Vecchi, e i primi cittadini di Bologna e Genova, Matteo Lepore e Marco Bucci. Una prima considerazione, sollevata da Lepore (in foto sopra), riguarda proprio la percezione dei governi locali da parte dei cittadini: "Le amministrazioni provano con grande sforzo a curare le ferite della società di oggi – ha detto –. Penso per esempio ai problemi della sanità, o nel caso del mio territorio a quelli creati dal maltempo. Di fronte a questa enormità i cittadini continuano però a perdere fiducia nelle istituzioni e l’assenza di speranza, spesso, va di pari passo con le condizioni di vita insoddisfacenti rispetto al reddito". Anche per questo "certi simboli, come il Tricolore, devono avere dentro una costituzione materiale. Gli interventi delle amministrazioni devono essere veloci, così come i rapporti con Roma. Il Pnrr non può rimanere una sigla fine a sé stessa: quanti asili posso costruire, quante fabbriche posso salvare con quelle risorse? Senza la speranza, la giustizia sociale e la partecipazione dei cittadini, la bandiera rischia di diventare solo un simbolo ostile".

In questo contesto, Vecchi ha sottolineato poi come le amministrazioni locali siano troppo spesso "una discarica dei problemi della globalizzazione". "Le città – ha detto – sono il luogo in cui la creatività e l’innovazione prendo-no forma concreta, grazie alla fitta rete sociale che contraddistingue la dimensione locale". Al tempo stesso però "quelle stesse città, da sole, quasi mai possono rispondere autonomamente alle esigenze dei cittadini: lo Stato deve avere questa consapevolezza".

"Noi amministratori abbiamo bisogno di tutti – ha considerato Bucci –. L’impegno cittadino non può limitarsi al voto elettorale, bisogna continuare a confrontarsi con gli amministratori. Giorno dopo giorno, ragionare su come si possano migliorare le cose e farlo presente. Agli amministratori spetta il compito di prendere le decisioni, ma vogliamo che i cittadini siano con noi". Solo così le correnti globali che attraversano le realtà locali possono essere affrontare e, soprattutto, sfruttate. Anche perché "a livello di export, siamo molto più connessi con il mondo di quanto spesso i cittadini riescano a immaginare". Quanto al tema dei conflitti internazionali, "facile dire agli altri di fare la pace – ha aggiunto Bucci – ma ognuno di noi la deve cercare tutti i giorni, nella quotidianità. Dobbiamo essere noi i primi a migliorare e a lavorare per la pace nelle nostre relazioni". "L’Europa è nata da un sogno basato sulla concretezza – ha concluso Lepore –. Appellarsi ai nazionalismi non fa altro che mettere quel sogno in serio pericolo".

g.ben.